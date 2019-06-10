В балаковском селе годовалый малыш чуть не сгорел во время жарки шашлыка

СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-10T11:19:08+03:00

На него попали угли из мангала

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В субботу, 8 июня, в Балаковском районе загорелась одежда на ребенке.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил в 16 часов.

ЧП случилось в селе Ивановка. На годовалом ребенке загорелась одежда. Установлено, что малыш пострадал во время приготовления шашлыка — на него ветром отбросило угли из мангала.

Мальчик был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU