2019-06-10T11:19:08+03:00
Происшествия

В балаковском селе годовалый малыш чуть не сгорел во время жарки шашлыка

На него попали угли из мангала
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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В субботу, 8 июня, в Балаковском районе загорелась одежда на ребенке.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил в 16 часов.

ЧП случилось в селе Ивановка. На годовалом ребенке загорелась одежда. Установлено, что малыш пострадал во время приготовления шашлыка — на него ветром отбросило угли из мангала.

Мальчик был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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