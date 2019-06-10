В Саратове рецидивист попался с 171 граммом наркотиков
Мужчина рассказал, что нарвал его для себя
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В Саратове полиция 8 июня задержала мужчину по подозрению в наркопреступлении.
- В отдел 7 июня от дома №8 по 2-му Брянскому проезду был доставлен 43-летний рецидивист. Во время досмотра у него нашли 171 грамм вещества зеленого цвета растительного происхождения, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он рассказал, что нарвал наркотик у того же дома для себя.
ИСТОЧНИК KP.RU