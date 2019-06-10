В Балакове без вести пропал 30-летний Петр Гусельников

СЕГОДНЯ 08:01 2019-06-10T08:26:29+03:00

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В Балакове Саратовской области без вести пропал Петр Гусельников.

Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», 30-летний мужчина исчез 3 июня.

По приметам у пропавшего 170 см роста, он спортивного телосложения. У него серо-голубые глаза и темные короткие волосы.

Предположительно, Петр Гусельников был одет в серую футболку, серые штаны и серые мокасины.

ИСТОЧНИК KP.RU