В Саратове на Валовой улице снесут дом для расширения музея Павла Кузнецова

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-09T10:23:27+03:00

Стройка запланирована на этот год

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Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал визит в город председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

- Вячеслав Викторович уделяет особое внимание различным социальным проблемам нашего региона и города. В свой приезд он посетил стройку школы и детского сада в микрорайоне «Звезда», обсудил появление Предуниверсария. А также встретился со студентами-медиками, которые после обучения планируют остаться на родине, чтобы помогать региону, — отметил Михаил Исаев.

Кроме того, спикер Государственной Думы побывал в доме-музея Павла Кузнецова, который вошел в программу по сохранению историко-культурного наследия.

По словам мэра Саратова Михаила Исаева, в этом году ради расширения учреждения культуры будет расселен и снесен аварийный дом на Валовой улице.

ИСТОЧНИК KP.RU