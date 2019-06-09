2019-06-09T10:21:45+03:00
Общество

В Саратовском районе отметили Сабантуй

В этом году праздник посвящен столетнему юбилею двух республик
Дарья Вострикова
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Вчера, 8 июня, в селе Усть-Курдюм Саратовского района состоялся 29-ый «Сабантуй». В этом году праздник посвящен столетнему юбилею республик Татарстан и Башкортостан. Он связан с окончанием весенне-полевых работ.

Зампред правительства Саратовской области Алексей Стрельников передал участникам праздника поздравления от главы региона Валерия Радаева и поблагодарил за внимание гостей из республик.

Как сообщили «КП-Саратов» в в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, гостям мероприятия была представлена национальная башкирская юрта, концертная программа, презентация районов области, соревнования по борьбе на поясах и армрестлингу.

На празднике собралось порядка 15 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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