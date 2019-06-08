Панков: У Володина всегда масштабные инициативы

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-08T17:47:11+03:00

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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Инициативы Володина всегда масштабные, он высоко ставит планку и при строительстве предуниверсария. Сразу с порога спрашивает мнение людей о том, какая плитка удобнее на лестнице. О планировке, спортзале. Чтобы если надо, были внесены изменения для удобства людей. Высоко оценил активность студентов-архитекторов, которые внесли свой вклад в создание проекта. Зимний сад будет уникальным для учебных учреждений.

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Создается школа совсем нового для нашей области типа. Для ребят, которые хотят учиться, у них есть способности, но мало возможностей в жизни. Здесь они смогут получить прекрасное образование, раскрыть способности. Как в Смоленской области, где уже работает такое учреждение по проекту Володина.

Для него важно, чтобы все имели равные возможности учиться, лечиться, заниматься спортом. Чтобы качество жизни людей из отдаленных районов не уступало большим городам, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU