Пенсионер разбился в ДТП на трассе под Саратовом

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-08T17:31:05+03:00

Мужчина умер по пути в больницу

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В Лысогорском районе Саратовской области насмерть разбился автомобилист.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 16 часов у поворота на село Первомайское по трассе М6 Каспий.

По предварительной версии, 65-летний водитель Daewoo Nexia допустил столкновение с бортовой «ГАЗелью» под управлением 33-летнего мужчины.

Водитель иномарки был госпитализирован, но скончался по пути в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU