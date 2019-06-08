Пенсионер разбился в ДТП на трассе под Саратовом
Мужчина умер по пути в больницу
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В Лысогорском районе Саратовской области насмерть разбился автомобилист.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 16 часов у поворота на село Первомайское по трассе М6 Каспий.
По предварительной версии, 65-летний водитель Daewoo Nexia допустил столкновение с бортовой «ГАЗелью» под управлением 33-летнего мужчины.
Водитель иномарки был госпитализирован, но скончался по пути в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU