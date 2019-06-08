Заслуженный учитель РФ с нетерпением ждет открытия предуниверсария

СЕГОДНЯ 16:07 2019-06-08T16:07:46+03:00

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Герой Труда Российской Федерации, Заслуженный учитель Российской Федерации, учитель истории и обществознания лицея математики и информатики Саратова Людмила Корнилова поделилась впечатлениями от визита председателя Госдумы Вячеслава Володина.

- В областном центре есть сильные школы, где учатся одаренные дети. Но такие современные условия не всегда доступны для детей из малообеспеченных семей, для детей-сирот. Для семей из районов вдвойне тяжелее – ребенку нужно в Саратове где-то жить, снимать комнату или квартиру, возникают финансовые проблемы. Поэтому могу сказать, что строительство предуниверсария, которое инициировал председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин, – это, в первую очередь, торжество справедливости. Ребенок будет жить в интернате, под присмотром педагогов, на полном обеспечении.

В таком подходе отражается настоящая забота о подрастающем поколении, а значит, нашем общем будущем, которую всегда проявлял и проявляет спикер Госдумы. Его искреннее желание помогать родной области, ее жителям вызывает только уважение и самые добрые чувства.

Предуниверсарий – это возможность развивать способности ребенка, его талант. Здесь планируется продвигать все самые современные направления – программирование, робототехнику, медицину будущего, биотехнологии, музыкально-эстетическое направление, а стало быть, и все новинки технического оснащения. И воспользоваться ими смогут все, кто пройдет отбор. Что тоже справедливо. В итоге новая образовательная площадка объединит разносторонне одаренных детей, поможет им достичь высочайшего уровня подготовки. Честно признаюсь, с нетерпением жду, когда предуниверсарий начнет свою работу, – сказала Людмила Корнилова.

ИСТОЧНИК KP.RU