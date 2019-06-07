2019-06-07T16:43:05+03:00
Общество

Панков на совещании с обманутыми дольщиками: Профессиональный настрой передается всем

Рабочую группу проводит Александр Стрелюхин
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» опубликовал очередной пост.

- Рабочую группу по дольщикам проводит сегодня вице-губернатор, председатель правительства области Александр Стрелюхин. Замечу, предмет знает, вопросы задает профессионально. Зрит в корень. Говорит о задачах и датах реализации. По моим домам, отмечу, спрос идет и с Минстроя. Этот профессиональный настрой передается всем участникам.

Не скажу о казусе, отмечу, все идет по спирали. Тепина делегировали из Энгельса в Минстрой. Он спрашивал со Стрелюхина. Теперь Стрелюхин спрашивает с Тепина. Тепин снова в Энгельсе. А получается все как по Марксу, круговорот капитала. Лишь бы жителям было хорошо, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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