На Петербургском форуме обсудили развитие Вольска и Петровска

СЕГОДНЯ 16:20 2019-06-07T16:20:04+03:00

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Развитие моногородов Вольск и Петровск Саратовской области обсудили на Петербургском экономическом форуме.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Валерий Радаев во главе саратовской делегации встретился с заместителем Председателя Правления Внешэкономбанка, гендиректором НО «Фонд развития моногородов» Ириной Макиевой.

В рамках встречи они обсудили возможность привлечения в моногорода финансирование при помощи инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Фонд поддержки может содействовать в реализации проектов в ТОСЭР «Петровск». В настоящее время там уже работают четыре инвестора в статусе резидентов: ООО «ГМТ — Саратов», «Петровский завод автозапчастей», ООО «ИМТЭК ТЕХНОЛОГИИ», ООО Грибной комбинат «Петровский». Планируется создать около 300 рабочих мест и привлечь 2,7 млрд рублей финансирования.

Кроме того, документы на получение статуса резидента подало ООО «ЭКОПЕТРОВСК» с проектом производства вторичных гранул ПВД.

#ПМЭФ2019

#SPIEF2019

ИСТОЧНИК KP.RU