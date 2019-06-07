На Петербургском форуме обсудили развитие Вольска и Петровска
Развитие моногородов Вольск и Петровск Саратовской области обсудили на Петербургском экономическом форуме.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Валерий Радаев во главе саратовской делегации встретился с заместителем Председателя Правления Внешэкономбанка, гендиректором НО «Фонд развития моногородов» Ириной Макиевой.
В рамках встречи они обсудили возможность привлечения в моногорода финансирование при помощи инфраструктурных и инвестиционных проектов.
Фонд поддержки может содействовать в реализации проектов в ТОСЭР «Петровск». В настоящее время там уже работают четыре инвестора в статусе резидентов: ООО «ГМТ — Саратов», «Петровский завод автозапчастей», ООО «ИМТЭК ТЕХНОЛОГИИ», ООО Грибной комбинат «Петровский». Планируется создать около 300 рабочих мест и привлечь 2,7 млрд рублей финансирования.
Кроме того, документы на получение статуса резидента подало ООО «ЭКОПЕТРОВСК» с проектом производства вторичных гранул ПВД.
#ПМЭФ2019
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ИСТОЧНИК KP.RU