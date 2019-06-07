2019-06-07T14:45:30+03:00
Общество

В Саратове в понедельник запретят парковку на двух улицах в центре города

Движение будет регулировать ГИБДД
Ольга Симонова
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В Саратове в понедельник, 10 июня, в связи с проведением мероприятий в честь 110-летия со дня основания СГМУ ограничат парковку и стоянку машин в центре города.

- С 07:00 до 17:00 нельзя будет оставлять авто на Киселева, от Чапаева до Вольской, а с 07:00 до 15:00 — по четной стороне Большой Казачьей от Астраханской до Университетской, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Обещается, что движение на этих улицах будет регулировать ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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