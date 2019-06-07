2019-06-07T14:37:25+03:00
Общество

В Саратове вместо аэропорта построят спорткомплекс

Проект будут разрабатывать с международными архитекторами
Екатерина Семенова
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Саратовский аэропртСаратовский аэропртФото: Александр Уриевский
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В центре Саратова появится современный спорткомлекс.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», глава региона принимает участие в Петербургском экономическом форуме, где и озвучил это проект.

- Мы стратегически рассматриваем большой земельный участок действующего аэропортового комплекса в черте города, думаем поработать с архитекторами международного уровня, чтобы определить концепцию современного города, современного района. Планируем сделать современный город, с большим спортивным комплексом, инфраструктурой, — заявил Валерий Радаев ТАСС.

Напомним, после открытия нового аэропорта «Гагарин» под Сабуровкой, старый, в черте Саратова, прекратит функционировать.

#ПМЭФ2019

#SPIEF2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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