В Саратове вместо аэропорта построят спорткомплекс
В центре Саратова появится современный спорткомлекс.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», глава региона принимает участие в Петербургском экономическом форуме, где и озвучил это проект.
- Мы стратегически рассматриваем большой земельный участок действующего аэропортового комплекса в черте города, думаем поработать с архитекторами международного уровня, чтобы определить концепцию современного города, современного района. Планируем сделать современный город, с большим спортивным комплексом, инфраструктурой, — заявил Валерий Радаев ТАСС.
Напомним, после открытия нового аэропорта «Гагарин» под Сабуровкой, старый, в черте Саратова, прекратит функционировать.
#ПМЭФ2019
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ИСТОЧНИК KP.RU