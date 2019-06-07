Под Пугачевом погиб водитель врезавшейся в столб «девятки»
Мужчина не справился с управлением на ночной дороге
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На 3-м километре автодороги Перелюб — Бригадировка в Пугачевском районе Саратовской области погиб водитель авто.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, авария произошла в 22:45.
По предварительной версии, 33-летний водитель ВАЗ-21093 не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в опору ЛЭП.
От полученных травм водитель скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU