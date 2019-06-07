2019-06-07T09:57:16+03:00
Происшествия

В Ровном мужчина махал перед сожительницей топором из ревности к соседу

Тот каждый раз забирал оружие из рук злоумышленника
Ольга Симонова
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В Ровном осудили 33-летнего местного жителя. Его признали виновным в угрозе убийством.

- Пьяный мужчина 15 апреля вернулся домой к сожительнице и увидел в гостях соседа. Из ревности ранее судимый мужчина схватил со стола нож и начал угрожать женщине, а после схватил ее за волосы, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Сосед выхватил у злоумышленника оружие и бросил на пол. В ответ на это подсудимый вышел в коридор, взял топор и решил не отступать от своих намерений.

Однако гость забрал из рук нетрезвого гражданина и его, а после начал успокаивать.

Женщина в это время вызвала полицию.

Стоит отметить, что мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление.

В этот раз его приговорили к 300 часам обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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