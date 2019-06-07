В Саратове нашли четыре сайта по продаже паспортов

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-07T09:45:19+03:00

Прокуратура направила иск о включении порталов в единый реестр для идентификации

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В Саратове четыре сайта были заблокированы после прокурорской проверки.

- Во время мониторинга были выявлены ресурсы с информацией о возможности купить загранпаспорта, паспорта РФ, водительские права, удостоверения правоохранителей, военные билеты и другое, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Сведения на сайтах не относились к тем, которые может заблокировать Роскомнадзор. Поэтому надзорный орган Заводского района направил иск, чтобы порталы включили в единый реестр для идентификации. Суд так и решил.

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ИСТОЧНИК KP.RU