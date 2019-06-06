В Саратове спасатели сняли мужчину с балкона
Для подстраховки был развернут «куб жизни» [фото]
Фото Саратовской городской службы спасения
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В Саратове городские спасатели предотвратили падение мужчины с балкона.
Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, мужчина перелез через перила балкона дома на улице Зоологическая и грозил спрыгнуть с третьего этажа.
Спасателей вызвали соседи. Специалисты развернули на земле «куб жизни» для подстраховки, а потом вошли в квартиру и оттащили мужчину от края балкона.
Фото Саратовской городской службы спасения
Спасенного передали полиции для выяснения обстоятельств.
ИСТОЧНИК KP.RU