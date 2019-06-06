2019-06-06T19:07:51+03:00
Происшествия

В Саратове спасатели сняли мужчину с балкона

Для подстраховки был развернут «куб жизни» [фото]
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской городской службы спасенияФото Саратовской городской службы спасения
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В Саратове городские спасатели предотвратили падение мужчины с балкона.

Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, мужчина перелез через перила балкона дома на улице Зоологическая и грозил спрыгнуть с третьего этажа.

Спасателей вызвали соседи. Специалисты развернули на земле «куб жизни» для подстраховки, а потом вошли в квартиру и оттащили мужчину от края балкона.

Фото Саратовской городской службы спасения

Фото Саратовской городской службы спасения

Спасенного передали полиции для выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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