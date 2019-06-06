2019-06-06T16:35:20+03:00
Общество

Подписано соглашение о производстве белорусской сельхозтехники в Петровском районе

На Петербургском форуме подписано соглашение с холдингом «Амкодор»
Екатерина Семенова
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Фото пресс-службы губернатора Саратовской областиФото пресс-службы губернатора Саратовской области
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня находится в в Санкт-Петербурге, где открылся ХХIII Петербургский международный экономический форум.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, было подписано соглашение о сотрудничестве с крупнейшим белорусским холдингом «Амкодор».

Соглашение предусматривает организацию производства по сборке сельхозтехники в Петровском районе в 2019-2020 годах.

Фото пресс-службы губернатора Саратовской области

Фото пресс-службы губернатора Саратовской области

Валерий Радаев встретился с Александром Шакутиным, председателем совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга».

- Мы заинтересованы в расширении партнерских отношений с бизнесом Республики Беларусь. Такое сотрудничество уже идет, и не первый год: на базе завода «Агротехснаб» больше шести лет собираются тракторы минского предприятия «МТЗ». Совместное производство по выпуску комплектующих для «БелАЗа», «МАЗа» и «МТЗ» открыто на заводах Саратова и Балаково, — отметил Радаев.

Он пригласил представителей компании на Второй Саратовский экономический форум, который пройдет в сентябре.

- Ждем вас как долгосрочных партнеров, — сказал глава региона.

#ПМЭФ2019

#SPIEF2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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