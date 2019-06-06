2019-06-06T14:57:30+03:00
Общество

Саратовцы смогут узнать о жизни в колонии

Пройдет прямая линия с помощником начальника УФСИН
Екатерина Семенова
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В Саратовской области завтра, 7 июня, пройдет прямая линия по вопросам отбывания наказания в местах лишения свободы региона.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП, граждане смогут получить ответы с 10 до 12 часов.

Участие в прямой линии примут: помощник начальника УФСИН России по Саратовской области по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Валентин Шевченко и представители Общественной наблюдательной комиссии региона.

Позвонить можно по номеру 8 (8452) 67-55-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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