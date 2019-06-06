В Саратовскую область не пустили 24 тонны муки из Казахстана

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-06T12:12:48+03:00

У одной из партий не было фитосанитарного сертификата, у второй он был просрочен

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В Озинках вчера, 5 июня, инспекторы Россельхознадзора на границе не пустили две партии пшеничной муки, которую везли в Саратовскую область из Казахстана.

- При проверке документов выяснилось, что у партии весом 20 тонн не было фитосанитарного сертификата, а у партии весом поменьше, 4 тонны, он был, но просроченный, — сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре.

Перевозчика привлекли к административной ответственности, а груз вернули в Казахстан.

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ИСТОЧНИК KP.RU