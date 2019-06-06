В Балакове 77 штрафов ГИБДД могут лишить мужчину машин
В Балакове приставы пытаются взыскать с местного жителя долг по штрафам.
- Мужчина является должников за 77 неоплаченных штрафов ГИБДД, а также 25 тыс. рублей он обязан отдать за уклонение от исполнения административного наказания, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.
Выяснилось, что у неплательщика имеется несколько машин. Ему вручили требование, чтобы он предоставил имущество на проверку. Также гражданина ограничили в специальном праве.
Если мужчина не погасит долги, он не сможет ездить ни на одном из авто.
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ИСТОЧНИК KP.RU