2019-06-06T11:48:14+03:00
Общество

В Балакове 77 штрафов ГИБДД могут лишить мужчину машин

Он также должен 25 тыс. рублей за уклонение от исполнения административного наказания
Ольга Симонова
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В Балакове приставы пытаются взыскать с местного жителя долг по штрафам.

- Мужчина является должников за 77 неоплаченных штрафов ГИБДД, а также 25 тыс. рублей он обязан отдать за уклонение от исполнения административного наказания, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Выяснилось, что у неплательщика имеется несколько машин. Ему вручили требование, чтобы он предоставил имущество на проверку. Также гражданина ограничили в специальном праве.

Если мужчина не погасит долги, он не сможет ездить ни на одном из авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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