2019-06-06T10:40:50+03:00
Происшествия

Юноша из Балакова обманул мужчину при продаже металлоискателя

Гражданин внес предоплату, а устройство так и не получил
Ольга Симонова
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В Балакове полиция вчера, 5 июня, нашла подозреваемого в мошенничестве.

- Сообщение о преступлении поступило от 43-летнего жителя ЗАТО Светлый 24 апреля. Днем ранее он внес предоплату 3,5 тыс. рублей за металлоискатель, который хотел купить через сайт объявлений, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

После передачи денег объявление исчезло, а человек перестал выходить на связь.

Правоохранители возбудили дело за мошенничество и выяснили, что преступление совершил 19-летний ранее не судимый парень из Балакова.

Его обязали явиться в участок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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