Юноша из Балакова обманул мужчину при продаже металлоискателя
В Балакове полиция вчера, 5 июня, нашла подозреваемого в мошенничестве.
- Сообщение о преступлении поступило от 43-летнего жителя ЗАТО Светлый 24 апреля. Днем ранее он внес предоплату 3,5 тыс. рублей за металлоискатель, который хотел купить через сайт объявлений, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
После передачи денег объявление исчезло, а человек перестал выходить на связь.
Правоохранители возбудили дело за мошенничество и выяснили, что преступление совершил 19-летний ранее не судимый парень из Балакова.
Его обязали явиться в участок.
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ИСТОЧНИК KP.RU