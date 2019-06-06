Мать-кукушку из Саратовского района лишили прав на ребенка

СЕГОДНЯ 09:18 2019-06-06T09:18:18+03:00

Женщина свалила воспитание сына на его бабушку и отца

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В Саратовском районе нерадивую мать лишили родительских прав.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, женщина уже 13 лет не занимается воспитанием ребенка.

- На протяжении более 13 лет здоровьем, физическим, духовным, нравственным и психическим развитием ребенка не интересуется, по месту его жительства не появляется, материально не помогает, в жизни ребенка участия не принимает, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время мальчик живет с бабушкой и отцом, которые заботятся о нем.

Октябрьский районный суд уже предупреждал гражданку, но та не занялась воспитанием ребенка.

Решением суда женщину лишили родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU