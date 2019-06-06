Мать-кукушку из Саратовского района лишили прав на ребенка
В Саратовском районе нерадивую мать лишили родительских прав.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, женщина уже 13 лет не занимается воспитанием ребенка.
- На протяжении более 13 лет здоровьем, физическим, духовным, нравственным и психическим развитием ребенка не интересуется, по месту его жительства не появляется, материально не помогает, в жизни ребенка участия не принимает, — рассказали в ведомстве.
В настоящее время мальчик живет с бабушкой и отцом, которые заботятся о нем.
Октябрьский районный суд уже предупреждал гражданку, но та не занялась воспитанием ребенка.
Решением суда женщину лишили родительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU