На объездной дороге в Солнечный столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 20:23 2019-06-05T20:23:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Тархова в Саратове столкнулись два авто.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, авария произошла возле будущего Дворца водных видов спорта.

На объездной дороге из Солнечного в Юбилейный столкнулись Ford и Opel. По предварительной версии, водитель одной из иномарок решил совершить разворот, и в него врезался другой автомобиль.

Пострадали четыре человека, двое были госпитализированы сотрудниками Центра медицины катастроф и «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU