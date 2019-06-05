На объездной дороге в Солнечный столкнулись две иномарки
Двое человек госпитализированы
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На улице Тархова в Саратове столкнулись два авто.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, авария произошла возле будущего Дворца водных видов спорта.
На объездной дороге из Солнечного в Юбилейный столкнулись Ford и Opel. По предварительной версии, водитель одной из иномарок решил совершить разворот, и в него врезался другой автомобиль.
Пострадали четыре человека, двое были госпитализированы сотрудниками Центра медицины катастроф и «скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU