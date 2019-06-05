2019-06-05T19:22:59+03:00
Происшествия

В Саратове задержали соцработников-аферистов

Троица предлагала купить медицинское оборудование и похищала деньги
Ольга Симонова
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Задержанные аферистыЗадержанные аферисты
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В Саратове оперативники полиции и бойцы Росгвардии задержали трех подозреваемых в серии краж и мошенничеств.

- Двое мужчин и одна женщина проникали в квартиры к пенсионерам под видом соцработников и предлагали купить медицинское оборудование, отвлекали пожилых людей и воровали имущество, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

В главке просят сообщить по телефонам 74-70-15, 99-58-52 или 02 (с мобильного — 102), если вы пострадали от действий указанных злоумышленников.

Задержаны подозреваемые в серии краж и мошенничеств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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