2019-06-05T13:06:59+03:00
Общество

Саратовский депутат зарегистрировал товарный знак «Русский хакер»

Логотип можно будет размещать на свадебных платьях
Екатерина Семенова
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Зарегистрировал товарный знак "Русский хакер"Зарегистрировал товарный знак "Русский хакер"
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Депутат Саратовской городской думы Антон Ищенко зарегистрировал товарный знак «Русский хакер».

- Он представляет собой англоязычную монограмму красного цвета, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, где был зарегистрирован знак.

Предполагается, что товарный знак можно будет размещать на любой одежде, включая свадебные платья. В связи с этим планируется наладить сотрудничество с производителями одежды.

- Мы понимаем, что в последнее время имидж российского специалиста IT-индустрии резко возрос. И это связано, прежде всего, с качеством образования наших специалистов. Так или иначе, сочетание слов «русский хакер» стало непросто выражением, а своего рода брендом, — заявил председатель Центрального совета ВОИР Антон Ищенко.

Напомним, депутат городской думы Антон Ищенко ранее являлся депутатом Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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