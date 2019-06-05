В Энгельсе малолетние проститутки пытались сбежать от сутенеров

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-05T11:35:02+03:00

Банда злоумышленников орудовала в городе три года

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В Энгельсе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих мужчин и одной женщины, которые организовали занятия проституцией и под угрозами вовлекали в это девушек, в том числе несовершеннолетних.

- Следствие считает, что в период с начала 2015 до конца 2017 года банда в банях и саунах города организовала бордели, в которых были 14 девушек, а пятерым не было и 18 лет. Проститутки пытались сбежать, однако их насильно заставляли заниматься этим, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В 2018 году злоумышленников накрыли сотрудники ГУ МВД по Саратовской области.

Сначала никто из участников банды не признавался в преступлениях. Однако под тяжестью доказательств они все рассказали.

Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU