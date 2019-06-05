Из банкомата в Саратове безработный пожилой украл 14,5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-05T10:35:45+03:00

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В Саратове полиция вчера, 4 июня, задержала мужчину, которого подозревают в краже из банкомата.

- В отдел с заявлением днем ранее обратился 24-летний парень и рассказал, что утром он забыл в терминале на проспекте Строителей 14,5 тыс. рублей, а кто-то их украл, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция возбудила дело и задержала 60-летнего безработного и ранее не судимого мужчину.

Он признался в содеянном. Деньги у него изъяли, а самого отправили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU