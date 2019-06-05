Из банкомата в Саратове безработный пожилой украл 14,5 тыс. рублей
Потерпевший забыл деньги в банкомате
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В Саратове полиция вчера, 4 июня, задержала мужчину, которого подозревают в краже из банкомата.
- В отдел с заявлением днем ранее обратился 24-летний парень и рассказал, что утром он забыл в терминале на проспекте Строителей 14,5 тыс. рублей, а кто-то их украл, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полиция возбудила дело и задержала 60-летнего безработного и ранее не судимого мужчину.
Он признался в содеянном. Деньги у него изъяли, а самого отправили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU