2019-06-05T10:28:43+03:00
Общество

Приставы в Балашове закрыли школу из-за ее разрухи

За 50 дней руководство учреждения должно все починить
Ольга Симонова
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В Балашове приставы закрыли несколько помещений школы на 50 дней по решению суда из-за нарушений требований к эксплуатации.

- Кабинеты пристройки к старому зданию находятся в непригодном состоянии. Частично разрушены потолки, полы и стены, а это угрожает людям, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Суд признал учреждение виновным и назначил наказание в виде закрытия нескольких помещений, в частности, библиотеки, коридоров и спортивных залов сроком на 50 суток. За это время руководство школы должно все исправить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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