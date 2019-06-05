2019-06-05T09:23:00+03:00
Происшествия

Под Саратовом бухгалтер казенного учреждения присвоила 2 млн рублей

Дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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В Саратове завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества и служебного подлога.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемая — бывшая сотрудница муниципального учреждения.

Следствие считает, что с 2014 по 2018 год бухгалтер МКУ, которая по совместительству работала кадровиком, воспользовалась служебным положением и фиктивно трудоустроила невестку и знакомого.

Они были приняты на должность бухгалтера и инженера-теплотехника, но при этом свои обязанности не выполняли, их.заработную плату обвиняемая присваивала.

Кроме того, женщина незаконно начислила и выплатила себе материальную помощь, а также завысила выплаты за выслугу лет.

Общая сумма ущерба составила 2 106 660 рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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