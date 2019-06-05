Под Саратовом бухгалтер казенного учреждения присвоила 2 млн рублей
В Саратове завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества и служебного подлога.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемая — бывшая сотрудница муниципального учреждения.
Следствие считает, что с 2014 по 2018 год бухгалтер МКУ, которая по совместительству работала кадровиком, воспользовалась служебным положением и фиктивно трудоустроила невестку и знакомого.
Они были приняты на должность бухгалтера и инженера-теплотехника, но при этом свои обязанности не выполняли, их.заработную плату обвиняемая присваивала.
Кроме того, женщина незаконно начислила и выплатила себе материальную помощь, а также завысила выплаты за выслугу лет.
Общая сумма ущерба составила 2 106 660 рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU