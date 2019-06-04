2019-06-04T15:09:47+03:00
Звезды

Саратовские бизнесмены сыграли в благотворительном спектакле «Комильфо»

На средства с продажи билетов были куплены подарки 44 одаренным школьникам
Марина Новопашина
Поделиться:
Фото Марины НовопашинойФото Марины Новопашиной
Изменить размер текста:

Вчера, 3 июня, в Саратовском театре драмы прошел музыкальный благотворительный спектакль «Комильфо» в рамках федерального проекта «Знаменитости детям», которому в этом году исполняется десять лет.

Проект родился в Саратове и на протяжении всех этих лет его организатором является Бизнес-центр «Эксперт».

В рамках проекта спектакли проводятся в нескольких городах: Самара, Нижний Новгород, Уфа, Воронеж, Саратов. Уже поставлено более 20 постановок, в Саратове состоялась девятая.

- Являясь руководителем в большой компании и часто посещая это мероприятие, я завидовал тем, кто выходит на сцену. Когда вы тратите личное время, силу, энергию, чтобы на вас пришли посмотреть зрители, это очень ценно. Кроме того, благотворительный спектакль дает людям возможность не просто побывать на спектакле, но и присоединиться к общему делу благотворительности, ведь на вырученные деньги одаренным детям нашей области помогают развиваться дальше, — поделился с «КП-Саратов» один из руководителей регионального отделения крупной федеральной компаний и актер мюзикла «Комильфо».

Проект «Знаменитости детям» помог уже более 1 тыс. детей. В основном это ребята от 12 до 16 лет.

В постановке приняли участие известные люди Саратова, предприниматели и топ-менеджеры крупных компаний. На средства с продажи билетов были куплены подарки 44 одаренным школьникам.

Танец после благотворительного спектакля «Комильфо».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На круглом столе в Саратове подняли тему трагедии в Вольске
Саратовский Минстрой возглавит Павел Мигачёв
Чиновникам из Саратова не понравилась обивка сидений в маршрутках №41
За двойное убийство на берегу пруда балашовец получил 18 лет колонии
Радаев предложил назвать один из вокзалов Москвы Саратовским
В Саратове мужчина два года принуждал к разврату малолетнюю падчерицу
Главный тренер саратовских гандболистов подвел итоги сезона
В Саратове мужчина ударил друга ножом в грудь из-за шумных девушек
В центре Саратова перекрыли движение на полтора дня
Илья Захаров получил лицензию на чемпионат мира по водным видам спорта
Росгвардейцы в Саратове задержали парней с «солями» и спайсом
Валерий Радаев осмотрел строящийся стадион в Ершове
На Лесокомбинатской улице в Энгельсе водитель сбил женщину
Малолетний рецидивист получил новый срок за желание попробовать наркотик
В Звонаревке сгорел дом на 60 «квадратов»
В Энгельсе подросток пострадала в ДТП «Гранты» и столба
В Саратове не смягчили приговор буяну с бруском с гвоздями
В Саратове перевернулся грузовик с мусором
В Ершове водитель лишился прав после тарана стоматологии
В Саратове в автобусе №284А упала женщина
В Балакове десять пожарных тушили многоэтажку
В Саратове Kia сбила мальчика на велосипеде
В Красноармейском районе полыхал частный дом
Молодому наркодилеру из Саратова смягчили приговор
Мошенница оставила жительницу Энгельса без телевизора