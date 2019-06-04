Саратовские бизнесмены сыграли в благотворительном спектакле «Комильфо»

СЕГОДНЯ 15:09 2019-06-04T15:09:47+03:00

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Вчера, 3 июня, в Саратовском театре драмы прошел музыкальный благотворительный спектакль «Комильфо» в рамках федерального проекта «Знаменитости детям», которому в этом году исполняется десять лет.

Проект родился в Саратове и на протяжении всех этих лет его организатором является Бизнес-центр «Эксперт».

В рамках проекта спектакли проводятся в нескольких городах: Самара, Нижний Новгород, Уфа, Воронеж, Саратов. Уже поставлено более 20 постановок, в Саратове состоялась девятая.

- Являясь руководителем в большой компании и часто посещая это мероприятие, я завидовал тем, кто выходит на сцену. Когда вы тратите личное время, силу, энергию, чтобы на вас пришли посмотреть зрители, это очень ценно. Кроме того, благотворительный спектакль дает людям возможность не просто побывать на спектакле, но и присоединиться к общему делу благотворительности, ведь на вырученные деньги одаренным детям нашей области помогают развиваться дальше, — поделился с «КП-Саратов» один из руководителей регионального отделения крупной федеральной компаний и актер мюзикла «Комильфо».

Проект «Знаменитости детям» помог уже более 1 тыс. детей. В основном это ребята от 12 до 16 лет.

В постановке приняли участие известные люди Саратова, предприниматели и топ-менеджеры крупных компаний. На средства с продажи билетов были куплены подарки 44 одаренным школьникам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/712799" frameborder="0"></iframe> Танец после благотворительного спектакля «Комильфо».

ИСТОЧНИК KP.RU