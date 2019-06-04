Радаев предложил назвать один из вокзалов Москвы Саратовским
Губернатор предложил выдвинуть такую инициативу начальнику ПривЖД
Валерий Радаев в ЕршовеФото: Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 4 июня, во время посещения музейной комнаты локомотивного депо в Ершове предложил переименовать один из вокзалов в Москве.
- Считаю, что было бы неплохо вернуть Павелецкому вокзалу историческое название — Саратовский, — сказал глава региона.
Как сообщается в группе Радаева в соцсети, он предложил руководителю ПривЖД Сергею Альмееву выдвинуть такую инициативу.
Отметим, что Павелецкий вокзал назывался Саратовским в довоенное время.
ИСТОЧНИК KP.RU