Радаев предложил назвать один из вокзалов Москвы Саратовским

СЕГОДНЯ 14:48 2019-06-04T15:15:59+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 4 июня, во время посещения музейной комнаты локомотивного депо в Ершове предложил переименовать один из вокзалов в Москве.

- Считаю, что было бы неплохо вернуть Павелецкому вокзалу историческое название — Саратовский, — сказал глава региона.

Как сообщается в группе Радаева в соцсети, он предложил руководителю ПривЖД Сергею Альмееву выдвинуть такую инициативу.

Отметим, что Павелецкий вокзал назывался Саратовским в довоенное время.

ИСТОЧНИК KP.RU