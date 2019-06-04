2019-06-04T11:03:24+03:00
Происшествия

В Ершове водитель лишился прав после тарана стоматологии

Мужчина в момент совершения преступления уже имел административное наказание за аналогичное преступление
Ольга Симонова
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В Ершове осудили 57-летнего местного жителя. Его признали виновным в пьяном вождении, будучи уже осужденным за аналогичное преступление.

- Днем 5 апреля 2019 года мужчина за рулем ВАЗ-21103 катался в алкогольном опьянении по улицам города. Его попытались остановить сотрудники ДПС, однако он решил оторваться от них и на Юбилейной улице задел Opel Astra и врезался в дверь стоматологии, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

На место прибыли инспекторы ГИБДД и предложили мужчине пройти медосвидетельствование. Он отказался.

Стоит отметить, что мужчина в момент совершения преступления уже имел административное наказание за аналогичное преступление.

Ершовца приговорили к 200 часам обязательных работ и лишили прав на вождение на два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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