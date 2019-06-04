Житель поселка Дубки избил и ограбил посетителя бара
Он отобрал у своей жертвы планшет
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Вчера, 3 июня, полиция поселка Солнечный раскрыла грабеж у 42-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 6 мая, с 14:50 до 15:00, неизвестный избил его в баре на улице Лебедева-Кумача и отобрал планшет стоимостью 3,4 тыс. рублей.
По подозрению в преступлении в отдел доставили 34-летнего рецидивиста. Он рассказал, что отдал гаджет для продажи знакомому.
На мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU