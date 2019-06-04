Житель поселка Дубки избил и ограбил посетителя бара

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-04T09:59:01+03:00

Он отобрал у своей жертвы планшет

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Вчера, 3 июня, полиция поселка Солнечный раскрыла грабеж у 42-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 6 мая, с 14:50 до 15:00, неизвестный избил его в баре на улице Лебедева-Кумача и отобрал планшет стоимостью 3,4 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении в отдел доставили 34-летнего рецидивиста. Он рассказал, что отдал гаджет для продажи знакомому.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU