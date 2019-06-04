В Саратовской области появятся персики и нектарины из Сербии и Северной Македонии
Каждая партия будет проходить лабораторную экспертизу
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В Саратовскую область прибудут косточковые культуры из Северной Македонии и Сербии при их соответствии карантинным фитосанитарным требованиям ЕАЭС.
Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре региона, персики и нектарины из солнечных республик прибудут при гарантии стран из зон свободных от возбудителя бурой монилиозной гнили.
Кроме того, каждая партия продукции будет проходить лабораторную экспертизу аккредитованными специалистами.
ИСТОЧНИК KP.RU