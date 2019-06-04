2019-06-04T09:15:19+03:00
Общество

В Саратовской области появятся персики и нектарины из Сербии и Северной Македонии

Каждая партия будет проходить лабораторную экспертизу
Дарья Вострикова
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В Саратовскую область прибудут косточковые культуры из Северной Македонии и Сербии при их соответствии карантинным фитосанитарным требованиям ЕАЭС.

Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре региона, персики и нектарины из солнечных республик прибудут при гарантии стран из зон свободных от возбудителя бурой монилиозной гнили.

Кроме того, каждая партия продукции будет проходить лабораторную экспертизу аккредитованными специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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