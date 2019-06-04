Житель Екатериновки искал собутыльника и влез в окно к спящей женщине

СЕГОДНЯ 07:22 2019-06-04T07:22:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области следователи завершили расследование в отношении 29-летнего жителя села Екатериновка. Его обвиняют в незаконном проникновении в жилище.

- Следствие считает, что около четырех часов утра 3 мая 2019 года парень возвращался из соседнего села, где пьянствовал, и нес с собой алкоголь. Он решил допить его и пошел к своей 32-летней знакомой — жительнице села Кипцы, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Подойдя к дому женщины, он начал стучаться, однако она не реагировала. Тогда злоумышленник выставил стекло в окне веранды и залез в проем.

Мужчина прошел в спальню, где спала гражданка, и лег к ней на кровать. Дама испугалась и стала выгонять гостя. Тот не проникся ее переживаниями и предложил выпить.

Возмущенная женщина силой выгнала сельчанина из дома и позвонила в полицию.

Мужчина полностью признал свою вину. Дело направлено в суд.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU