2019-06-04T07:22:24+03:00
Происшествия

Житель Екатериновки искал собутыльника и влез в окно к спящей женщине

Возмущенная дама силой выгнала гостя
Ольга Симонова
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В Саратовской области следователи завершили расследование в отношении 29-летнего жителя села Екатериновка. Его обвиняют в незаконном проникновении в жилище.

- Следствие считает, что около четырех часов утра 3 мая 2019 года парень возвращался из соседнего села, где пьянствовал, и нес с собой алкоголь. Он решил допить его и пошел к своей 32-летней знакомой — жительнице села Кипцы, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Подойдя к дому женщины, он начал стучаться, однако она не реагировала. Тогда злоумышленник выставил стекло в окне веранды и залез в проем.

Мужчина прошел в спальню, где спала гражданка, и лег к ней на кровать. Дама испугалась и стала выгонять гостя. Тот не проникся ее переживаниями и предложил выпить.

Возмущенная женщина силой выгнала сельчанина из дома и позвонила в полицию.

Мужчина полностью признал свою вину. Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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