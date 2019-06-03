2019-06-03T15:05:00+03:00
Происшествия

В центре Саратова девушка за рулем иномарки задавила ребенка

Мальчика госпитализировали
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня днем, 3 июня, девушка за рулем Mitsubishi сбила ребенка.

- ДТП случилось на пересечении улиц Вольская и Ульяновская. Водительница наехала на восьмилетнего мальчика, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

Ребенка госпитализировали. На месте работает ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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