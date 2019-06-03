В Красноармейске алиментщица задолжала двум детям 100 тыс. рублей
В рамках акции «Судебные приставы — детям» работники отделов УФССП в Саратовской области проводят рейды и встречи с алиментщиками.
- В Красноармейске пришли к женщине, лишенной родительских прав, но обязанной выплачивать своим двум детям средства. Она задолжала им более 100 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной службе.
Неплательщица объяснила, что такая сумма образовалась из-за безработицы. Однако сейчас она официально трудоустроилась и готова погашать долг.
Приставы направили на место работы женщины постановление о взыскании денег с ее дохода.
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ИСТОЧНИК KP.RU