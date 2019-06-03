2019-06-03T11:57:19+03:00
Происшествия

Сильный ночной ливень затопил дороги в Саратове

Автомобили «поплыли»
Марина Новопашина
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Фото соцсетейФото соцсетей
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Этой ночью в Саратове прошел сильный ливень с грозой и молнией.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, в частности, затопило дороги в Кировском районе.

В социальных сетях саратовцы всю ночь обсуждали непогоду и затопление магистральных улиц. Ливневки не справлялись с осадками, в том числе на улице Танкистов и проспекте 50 лет Октября.

- И вновь природа не щадит наших горе-управленцев, срывая все покровы, — прокомментировали в соцсетях горожане фото затопленных дорог, по которым «плыли» автомобили.

Ливень затопил дороги в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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