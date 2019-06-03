Сильный ночной ливень затопил дороги в Саратове
Автомобили «поплыли»
Фото соцсетей
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Этой ночью в Саратове прошел сильный ливень с грозой и молнией.
Фото соцсетей
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, в частности, затопило дороги в Кировском районе.
В социальных сетях саратовцы всю ночь обсуждали непогоду и затопление магистральных улиц. Ливневки не справлялись с осадками, в том числе на улице Танкистов и проспекте 50 лет Октября.
- И вновь природа не щадит наших горе-управленцев, срывая все покровы, — прокомментировали в соцсетях горожане фото затопленных дорог, по которым «плыли» автомобили.
Ливень затопил дороги в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU