Сильный ночной ливень затопил дороги в Саратове

СЕГОДНЯ 11:47 2019-06-03T11:57:19+03:00

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Этой ночью в Саратове прошел сильный ливень с грозой и молнией.

Фото соцсетей

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, в частности, затопило дороги в Кировском районе.

В социальных сетях саратовцы всю ночь обсуждали непогоду и затопление магистральных улиц. Ливневки не справлялись с осадками, в том числе на улице Танкистов и проспекте 50 лет Октября.

- И вновь природа не щадит наших горе-управленцев, срывая все покровы, — прокомментировали в соцсетях горожане фото затопленных дорог, по которым «плыли» автомобили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/712534" frameborder="0"></iframe> Ливень затопил дороги в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU