На два часа отключат воду в Ленинском районе Саратова

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-03T11:38:56+03:00

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Сегодня, 3 июня, в Саратове будет отключена вода в Ленинском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», в течение двух часов будут идти ремонтные работы на городском водоводе, где произошел порыв.

Ориентировочно с 13 до 15 часов не будет воды в домах на улицах: Международная, Мира, Гвардейская, Одесская, а также Международном и Молодежном проезде и Одесском тупике.

ИСТОЧНИК KP.RU