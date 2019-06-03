В Саратове нашли федерального преступника с металлоломом за спиной
В Волжском районе Саратова росгвардейцы вчера, 2 июня, задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске.
- Во время патруля сержант Андрей Павлидий и младший сержант Антон Панчёхин обратили внимание на гражданина с большим мешком металлолома за спиной, — сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии.
Мужчину остановили для проверки документов и оказалось, что это — 34-летний житель Ярославской области. Он объявлен в федеральный розыск, так как скрывался от наказания.
Задержанный не смог пояснить, что делает в Саратове. Его передали правоохранителям из Ярославской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU