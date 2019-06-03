Торговец оружием попался на краже вина в Хвалынске
Он также прихватил полкило колбасы
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2 июня в Хвалынске Саратовской области в местное отделение полиции обратилась 31-летняя гражданка с заявлением о краже в магазине.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, неизвестный отказался оплатить 352 рубля за коробку вина и полкило колбасы.
Сотрудники ГБР задержали и доставили в местный отдел полиции 65-летнего гражданина, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство, сбыт и хранение оружия.
Похищенное мужчина выпил.
По делу ведется проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU