Торговец оружием попался на краже вина в Хвалынске

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-03T10:48:53+03:00

Он также прихватил полкило колбасы

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2 июня в Хвалынске Саратовской области в местное отделение полиции обратилась 31-летняя гражданка с заявлением о краже в магазине.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, неизвестный отказался оплатить 352 рубля за коробку вина и полкило колбасы.

Сотрудники ГБР задержали и доставили в местный отдел полиции 65-летнего гражданина, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство, сбыт и хранение оружия.

Похищенное мужчина выпил.

По делу ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU