Под Саратовом мужчина попался на краже гармони
Сумма ущерба составила 13 тыс. рублей
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В Самойловском поселке Саратовской области у пенсионерки украли мобильный телефон и гармонь.
- В 12:33 1 июня в местное отделение полиции поступило заявление от 82-летней женщины о краже, — сообщает ГУ МВД Саратовской области «КП-Саратов».
По ее словам, неизвестные свободно проникли в дом. Сумма ущерба составила 13 тыс. рублей.
Полиция задержала 29-летнего жителя поселка. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное изъято.
ИСТОЧНИК KP.RU