В Саратове начали ходить троллейбусы №2

СЕГОДНЯ 08:49 2019-06-03T08:49:35+03:00

Маршрут не работал с 25 мая

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В Саратове сегодня, 3 июня, начал курсировать троллейбусный маршрут №2, неработающий с 25 мая.

- Движение было приостановлено из-за ремонта энергетиков на центральных улицах, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Также сегодня утром на короткий срок прекращали ходить трамваи №11 из-за неисправности вагона.

Инцидент случился в 7:49 у Пугачевского поселка. В 8:10 электротранспорт возобновил свою работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU