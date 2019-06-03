В Саратове начали ходить троллейбусы №2
Маршрут не работал с 25 мая
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В Саратове сегодня, 3 июня, начал курсировать троллейбусный маршрут №2, неработающий с 25 мая.
- Движение было приостановлено из-за ремонта энергетиков на центральных улицах, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Также сегодня утром на короткий срок прекращали ходить трамваи №11 из-за неисправности вагона.
Инцидент случился в 7:49 у Пугачевского поселка. В 8:10 электротранспорт возобновил свою работу.
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ИСТОЧНИК KP.RU