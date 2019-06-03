2019-06-03T13:23:21+03:00
Происшествия

В Саратове полицейские переводили себе деньги задержанных

Уголовное дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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Во Фрунзенском районе Саратова завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших полицейских по факту мошенничества.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в 14 эпизодах мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, и пяти эпизодах, совершенных по-отдельности.

Следствие считает, что с января 2016 по декабрь 2017 года двое сотрудников ППС в передвижном пункте полиции требовали от прохожих или задержанных за административные нарушения предоставить им документы и мобильные телефоны.

Якобы они проверяли, нет ли среди них похищенных. Однако на деле полицейские через мобильный банк переводили себе деньги со счетов граждан.

Кроме того, у одного человека они похитили наличные.

Общая сумма ущерба составила 49,9 тыс. рублей. Во время расследования деньги потерпевшим были возвращены.

Уголовное дело направлено в суд.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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