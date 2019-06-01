В Саратовской области из канала спасли утопающего коня
Спасатели вытащили его на веревках
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В Марсковском районе Саратовской области спасатели вытащили из воды утопающего коня.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», животное едва не погибло в оросительном канале.
К моменту прибытия специалистов конь едва не захлебнулся, так как практически уходил под воду. Спасатели обвязали его веревками со всех сторон и вытянули на берег.
Животное осталось невредимо.
ИСТОЧНИК KP.RU