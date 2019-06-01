На строительство объездов в станции Сенная и села Синодское выделят миллиард рублей

СЕГОДНЯ 18:17 2019-06-01T18:17:51+03:00

Строительство должно начаться в этом году

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 12 июня, осмотрел ход ремонта автодорог.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, по словам Радаева, в этом году начнется строительство объездов станции Сенная и железнодорожного переезда в селе Синодское на федеральной трассе Сызрань – Саратов – Волгоград.

Уже заключен контракт на строительство 14 км трассы в объезд Сенной от села Ключи до поворота на село Куриловка. Финансирование на 2019 год предусмотрено в размере 500 млн рублей, а всего объезд предполагается построить за четыре года.

- В решении этого вопроса нас поддержал Вячеслав Викторович Володин, и с этого года начнется строительство дороги, – заявил Валерий Радаев.

Также 500 млн рублей в этом году будет выделено на строительство объезда у села Синодское. Его должны построить за три года.

ИСТОЧНИК KP.RU