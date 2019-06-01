2019-06-01T11:12:20+03:00
Общество

В Саратове начался обратный отсчет времени до чемпионата мира

Информационное табло появилось на Театральной площади [фото, видео]
Ольга Симонова
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Состоялась торжественная церемония открытия обратного отсчета до ЧМ по пожарно-спасательному спортуСостоялась торжественная церемония открытия обратного отсчета до ЧМ по пожарно-спасательному спортуФото: Ольга Симонова
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На Театральной площади Саратова сегодня, 1 июня, открыли информационное табло, которое отсчитывает время до начала чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

. Фото: Ольга Симонова

.Фото: Ольга Симонова

Чемпионат пройдет в Саратове с 8 по 16 сентября. Таким образом, до его начала осталось 100 дней.

В торжественной церемонии приняли участие министр спорта и молодежной политики области Александр Абросимов, заместитель главного судьи чемпионата Сергей Киселев, заслуженный мастер спорта СССР, Олимпийский чемпион Юрий Сисикин, чемпион мира, Европы и России по кикбоксингу Даци Дациев и другие. Собрались также представители пожарных, кадеты.

. Фото: Ольга Симонова

.Фото: Ольга Симонова

- Уважаемые саратовцы, начитается отсчет до чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Эти люди проявляют мужество. И профессионализм, которые они получили во время подготовки, покажут нам на чемпионате, – отметил Юрий Жуков, ветеран МЧС.

Сергей Киселев добавил, что часы с отсчетом времени символизируют подготовку к мероприятию. И что за оставшиеся 100 дней должен быть подготовлен стадион «Локомотив», где будут проходить состязания. Он напомнил, что первый чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту прошел в Москве 15 лет назад.

Юрий Жуков, Юрий Сисикин и Сергей Киселев нажали на кнопку запуска табло.

Торжественное открытие стелы с обратным отсчетом в Саратове.

Такие же стелы стоят на Волжской улице и у железнодорожного вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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