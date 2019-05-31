2019-05-31T14:26:28+03:00
Общество

Саратовцев в субботу ждут первые ярмарки лета 2019

На одной из них пройдет дегустация
Ольга Муравлёва
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В Саратове завтра, 1 июня, с 8:00 до 16:00 пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

- Они состоятся на рынке в Юбилейном и Комсомольском поселках, в ТК на Топольчанской и на пересечении улиц Пензенская и Томская, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства области.

На ярмарках будут продавать овощи, молочные продукты, мясо, птицу, рыбу, яйца и другие продукты.

На рынке в Юбилейном поселке также пройдет дегустация молочных и мясных продуктов и кондитерских изделий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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