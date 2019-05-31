Обездоленным детям Саратова покажут «Принца и нищего»

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-31T12:45:34+03:00

Минсоцразвития готовит праздник в День защиты детей

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В Саратове готовятся отпраздновать День защиты детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития области, в ТЮЗе состоится торжественное мероприятие.

Оно запланировано для 630 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями и воспитанников социозащитных учреждений.

Начало праздника в 11 часов. Для ребят состоится мастер-класс по арт-визажу, выступят дрессированные собачки, будет показано шоу гигантских мыльных пузырей, а также жонглирование на моноцикле.

- В заключение праздника ребята посмотрят спектакль «Принц и нищий», — рассказали в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU