Обездоленным детям Саратова покажут «Принца и нищего»
Минсоцразвития готовит праздник в День защиты детей
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В Саратове готовятся отпраздновать День защиты детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития области, в ТЮЗе состоится торжественное мероприятие.
Оно запланировано для 630 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями и воспитанников социозащитных учреждений.
Начало праздника в 11 часов. Для ребят состоится мастер-класс по арт-визажу, выступят дрессированные собачки, будет показано шоу гигантских мыльных пузырей, а также жонглирование на моноцикле.
- В заключение праздника ребята посмотрят спектакль «Принц и нищий», — рассказали в министерстве.
ИСТОЧНИК KP.RU