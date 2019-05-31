2019-05-31T11:37:20+03:00
Происшествия

Из кассы алкомаркета в Саратове украли 3,6 тыс. рублей

Также воры взяли из сумки для ноутбука еще 6 тыс. рублей
Ольга Муравлёва
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В Волжском районе Саратова полиция нашла подозреваемых в ночной краже из алкомаркета.

- В отдел с заявлением о преступлении 10 апреля обратился 54-летний житель Энгельса. Он рассказал, что ночью кто-то сломал входную дверь магазина на Соколовой улице, украл из кассы 3,6 тыс. рублей и из сумки для ноутбука еще 6 тыс., — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело и 30 мая установили, что кражу совершил 33-летний уже арестованный мужчина. Он много раз до этого отбывал сроки за грабеж, разбои и кражи.

Также нашли его подельника — 29-летнего гражданина, промышлявшего кражами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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